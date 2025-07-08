В Екатеринбурге стартуют два процесса по резонансным убийствам

В судах Екатеринбурга одновременно стартуют два судебных процесса по громким убийствам. Это дело об убийстве рабочего в Верхней Салде и дело об убийстве женщины-инвалида в Каменске-Уральском. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
В Центральном окружном военном суде начинается процесс по делу Дмитрия Березина, Яны и Константина Ивановых, обвиняемых в убийстве рабочего Игоря Фотина, которому обвиняемые были должны 600 тысяч рублей, и не собирались отдавать долг. Иванов также обвиняется в двух кражах, Березин — в краже и грабеже.
В Свердловском областном суде стартует процесс в отношении Ивана Трущенко, которого обвиняют в жестоком убийстве женщины-инвалида и в разбое. Мужчина, по версии следствия, залез в бабушке в квартиру, собрал вещи, а когда женщина проснулась, убил ее и украл вещи.
Обвиняемым грозят огромные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы.