В Екатеринбурге стартуют два процесса по резонансным убийствам

В Центральном окружном военном суде начинается процесс по делу Дмитрия Березина, Яны и Константина Ивановых, обвиняемых в убийстве рабочего Игоря Фотина, которому обвиняемые были должны 600 тысяч рублей, и не собирались отдавать долг. Иванов также обвиняется в двух кражах, Березин — в краже и грабеже.