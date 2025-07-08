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Белорусов с аэростатом задержали на границе с Литвой

Пограничники благодаря оперативной информации обнаружили на белорусско-литовской границе двух граждан, которые собирались запустить в воздух шар.

Источник: Госпогранкомитет

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Гродненские пограничники задержали группу нарушителей с аэростатическим шаром и газовыми баллонами на границе с Литвой, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

«Военнослужащие Гродненской погрангруппы 8 июля в полутора километрах от белорусско-литовской границы по оперативной информации задержали двух белорусов», — уточнили в пресс-службе.

Пограничники осмотрели местность и обнаружили шесть газовых баллонов и аэростатический шар. Судя по фотографиям пресс-службы, к нему уже успели прикрепить неназванный груз.

В Госпогранкомитете рассказали, что в отношении задержанных граждан начат административный процесс за нарушение правил режима в пограничной зоне. Теперь белорусам грозит штраф до 50 базовых (2100 рублей — Sputnik).

В пресс-службе ведомства напомнили, что использовать воздушное пространство республики, не имея специального разрешения, запрещено законодательством.