Белорусов с аэростатом задержали на границе с Литвой

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Гродненские пограничники задержали группу нарушителей с аэростатическим шаром и газовыми баллонами на границе с Литвой, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
«Военнослужащие Гродненской погрангруппы 8 июля в полутора километрах от белорусско-литовской границы по оперативной информации задержали двух белорусов», — уточнили в пресс-службе.
Пограничники осмотрели местность и обнаружили шесть газовых баллонов и аэростатический шар. Судя по фотографиям пресс-службы, к нему уже успели прикрепить неназванный груз.
В Госпогранкомитете рассказали, что в отношении задержанных граждан начат административный процесс за нарушение правил режима в пограничной зоне. Теперь белорусам грозит штраф до 50 базовых (2100 рублей — Sputnik).
В пресс-службе ведомства напомнили, что использовать воздушное пространство республики, не имея специального разрешения, запрещено законодательством.