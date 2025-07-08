Двое детей пострадали во время пожара в Челябинской области

Все произошло в Златоусте: в доме по улице 1 Квартал горела квартира на первом этаже.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Самостоятельно из подъезда с верхних этажей эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей», — рассказали в пресс-центре ведомства.
При помощи спасательных комплектов огнеборцы вывели на свежий воздух трех взрослых и двух детей.
В медицинское учреждение были госпитализированы три человека, в том числе двое детей.
Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.