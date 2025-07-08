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Двое детей пострадали во время пожара в Челябинской области

Двое детей пострадали во время пожара в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Все произошло в Златоусте: в доме по улице 1 Квартал горела квартира на первом этаже.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Самостоятельно из подъезда с верхних этажей эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей», — рассказали в пресс-центре ведомства.

При помощи спасательных комплектов огнеборцы вывели на свежий воздух трех взрослых и двух детей.

В медицинское учреждение были госпитализированы три человека, в том числе двое детей.

Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.