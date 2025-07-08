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Полиция Прикамья рассказала о новой схеме телефонных мошенников

Аферисты создают преступную пирамиду из пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Прикамья предупредила, что новая схема ориентирована на людей в возрасте. Мошенники по-прежнему представляются сотрудниками ведомств и якобы предлагают защититься от похищения денег. Затем они убеждают перевести или передать личные средства третьим лицам.

Далее, убеждая их и дальше содействовать на благо «правоохранительным органам», мошенники заставляют «спасать деньги других пенсионеров».

Так и без того обманутые люди становятся курьерами и идут забирать деньги у других пенсионеров, формируя таким образом преступную пирамиду.

— Полиция напоминает, что необходимо провести разъяснительные беседы с пожилыми родственниками, знакомыми и соседями и довести до их сведения ключевое правило: любой подозрительный телефонный разговор, в ходе которого собеседник представляется сотрудником банка, полиции, иной организации, сообщает о проблемах со счетом, блокировке карты, необходимости перевода денег или оказания каких-либо специальных услуг, должен быть немедленно прекращен. Категорически запрещается следовать инструкциям таких собеседников и разглашать какие-либо персональные данные или реквизиты банковских карт, — обращаются к жителям Пермского края пресс-служба краевого главка МВД.