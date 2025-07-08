Полиция Прикамья рассказала о новой схеме телефонных мошенников

— Полиция напоминает, что необходимо провести разъяснительные беседы с пожилыми родственниками, знакомыми и соседями и довести до их сведения ключевое правило: любой подозрительный телефонный разговор, в ходе которого собеседник представляется сотрудником банка, полиции, иной организации, сообщает о проблемах со счетом, блокировке карты, необходимости перевода денег или оказания каких-либо специальных услуг, должен быть немедленно прекращен. Категорически запрещается следовать инструкциям таких собеседников и разглашать какие-либо персональные данные или реквизиты банковских карт, — обращаются к жителям Пермского края пресс-служба краевого главка МВД.