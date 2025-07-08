«Имел стаж вождения не более 4 месяцев, скорость в момент обгона составила 100 км/ч». В Воложине 18-летний водитель Peugeot устроил смертельное ДТП на встречке

По информации следствия, 26 апреля примерно в 07.00 водитель автомобиля Peugeot 607 предпринял попытку обгона двух попутных авто на улице Чапаева в Воложине. Не убедившись в безопасности выполняемого маневра, водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в мопед VMC. За рулем данного транспортного средства находился 32-летний местный житель. В результате ДТП он погиб.