«Имел стаж вождения не более 4 месяцев, скорость в момент обгона составила 100 км/ч». В Воложине 18-летний водитель Peugeot устроил смертельное ДТП на встречке

В пресс-службе Следственного комитета раскрыли детали ДТП в Воложине, в котором погиб водитель мопеда.
По информации следствия, 26 апреля примерно в 07.00 водитель автомобиля Peugeot 607 предпринял попытку обгона двух попутных авто на улице Чапаева в Воложине. Не убедившись в безопасности выполняемого маневра, водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в мопед VMC. За рулем данного транспортного средства находился 32-летний местный житель. В результате ДТП он погиб.
«Установлено, что молодой водитель, имеющий стаж вождения не более 4 месяцев, совершал обгон в запрещенном месте, пересекая сплошную линию разметки», — обратили внимание в ведомстве.
Согласно проведенной экспертизе, скорость в момент столкновения составляла 100,1 километр в час при допустимых 60 км/ч. Сотрудники Управления Следственного комитета по Минской области установили: водитель автомобиля, двигаясь с допустимой скоростью, имел возможность избежать столкновения.
«В ходе следствия 18-летний водитель признал свою вину в полном объеме», — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что действия водителя были квалифицированы по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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