На юге Казахстана произошло землетрясение

Cогласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 14:29 по времени Астаны.
Также сказано, что эпицентр землетрясения находился в 126 километрах от Тараза.
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана подчеркнули, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Кроме того, известны сведения об ощутимости. Так, расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- с. Кулан — 6 б.
- с. Мерке — 5 б.
- г. Шу — 3 б.
- с. Сарыкемер — 3 б.
- с. Толе Би — 3 б.
- г. Тараз — 3 б.
- с. Аса — 2 б.
- с. Мойынкум — 2 б.
- с. Кордай — 2 б.
- с. Бауыржан Момышулы — 2 б.
- г. Каратау — 2 б.
- с. Турар Рыскулов — 2 б.
Жители Тараза в Казнете разделились во мнениях, отвечая на вопрос о том, почувствовали ли они толчки. Если одни уверяют, что их до сих пор трясет, то другие и вовсе ничего не ощущали.