Экс-супруга убитого пермского следователя подала на его банкротство

Бывшая жена убитого пермского следователя Григорий Середкина подала заявление в Арбитражный суд Пермского края на его банкротство. Как сообщает «Ъ- Прикамье», Елена Головина действует в интересах общих малолетних детей.
У убитого бывшего руководителя следственного отдела СКР были подтвержденный решением суда долг перед отцом, а также банковские кредиты на общую сумму несколько миллионов рублей. Суд пока оставил заявление Головиной без движения. Эксперты отмечают: в случае признания банкротства имущество, перешедшее наследникам, может быть реализовано для расчетов с кредиторами.
Напомним, Григория Середкина в ночь на 10 сентября 2024 года убил бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин. Причиной стали конфликты Середкина с бывшей супругой, вышедшей замуж за Головина. Разрешить ситуацию радикальным способом решил ее новый муж. Он пришел в дом к полковнику Середкину и зарубил его топором на глазах двух детей: 8-летнего мальчика и 11-летней девочки. На теле убитого потом насчитали около 80 ударов топором.
17 января 2025 года Алексея Головина приговорили к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Также Головин должен будет выплатить детям убитого по 2 миллиона 925 тысяч рублей и два миллиона рублей его отцу.