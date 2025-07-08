Экс-супруга убитого пермского следователя подала на его банкротство

Напомним, Григория Середкина в ночь на 10 сентября 2024 года убил бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин. Причиной стали конфликты Середкина с бывшей супругой, вышедшей замуж за Головина. Разрешить ситуацию радикальным способом решил ее новый муж. Он пришел в дом к полковнику Середкину и зарубил его топором на глазах двух детей: 8-летнего мальчика и 11-летней девочки. На теле убитого потом насчитали около 80 ударов топором.