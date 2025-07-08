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Мужчине из Башкирии, который жестоко убил свою беспомощную мать, вынесли приговор

Житель Башкирии получил за убийство беспомощной матери 13 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

43-летнего житель Учалинского района Башкирии предстал перед судом за убийство пожилой матери. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры республики.

Трагедия случилась в сентябре 2023 года. Между 43-летним мужчиной и его 71-летней матерью вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник не менее 47 раз ударил женщину тупыми предметами по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям, а затем задушил.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Мужчина не признал вину. Верховный суд республики назначил ему 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

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