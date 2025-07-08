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В казанской многоэтажке возник пожар из-за удара молнии

В результате ЧП частично сгорели кухонный гарнитур и натяжной потолок.

Источник: Комсомольская правда

В казанской многоэтажке вечером 7 июля возник пожар из-за удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире на пятом этаже дома № 131 по улице Краснококшайской. По предварительной информации, причиной стали грозовые разряды. В результате ЧП частично сгорели кухонный гарнитур и натяжной потолок, корпус кондиционера и верхняя часть газовой плиты. Пострадавших нет.

Специалисты напомнили, что при попадании молнии в здание заряд может пройти через электропроводку и привести к пожару. Жильцам многоэтажных домов во время грозы рекомендуют закрывать окна и по возможности отключать электроприборы.

Напомним, в центре Казани Porsche протаранил остановку. В результате ДТП пострадали два человека.