Мужчина наелся мухоморов и оказался в больнице в Петербурге

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на северных болотах Ленинградской области начался сезон морошки и водяники. Медово-желтые ягодки можно есть прямо на месте. Однако местные жители собирают не только их, но и огромные корзины лисичек. Так, одна из любительниц «тихой охоты» похвасталась, что сумела срезать 25 килограммов съедобных «ножек».