Мужчина наелся мухоморов и оказался в больнице в Петербурге

Утром 8 июля бригаду скорой помощи вызвали в квартиру на углу проспекта Просвещения и улицы Композиторов в Петербурге. На резкое ухудшение самочувствия пожаловался 49-летний мужчина. Он пояснил, что накануне вечером выпивал алкоголь и ел мухоморы. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Местного жителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Его поместили в отделение токсикологии, — уточнило агентство.
Сейчас пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь. К слову, если причиной его обращения к врачам стали мухоморы, то стоит напомнить, что это несъедобные и сильно ядовитые грибы.от.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на северных болотах Ленинградской области начался сезон морошки и водяники. Медово-желтые ягодки можно есть прямо на месте. Однако местные жители собирают не только их, но и огромные корзины лисичек. Так, одна из любительниц «тихой охоты» похвасталась, что сумела срезать 25 килограммов съедобных «ножек».