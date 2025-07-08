Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии отправился в колонию за жуткое убийство беспомощной матери

В Уфе 43-летнему жителю Учалинского района вынесли приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью беспомощной женщины.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2023 года между мужчиной и его 71-летней матерью произошел конфликт. Подсудимый нанес пожилой женщине тупыми и твердыми предметами не менее 47 ударов в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а после задушил ее.

Мужчина не признал свою вину. Вердиктом коллегии присяжных заседателей его признали виновным. Верховный суд РБ назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.