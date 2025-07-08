Житель Башкирии отправился в колонию за жуткое убийство беспомощной матери

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2023 года между мужчиной и его 71-летней матерью произошел конфликт. Подсудимый нанес пожилой женщине тупыми и твердыми предметами не менее 47 ударов в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а после задушил ее.