Житель Башкирии отправился в колонию за жуткое убийство беспомощной матери

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2023 года между мужчиной и его 71-летней матерью произошел конфликт. Подсудимый нанес пожилой женщине тупыми и твердыми предметами не менее 47 ударов в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а после задушил ее.
Мужчина не признал свою вину. Вердиктом коллегии присяжных заседателей его признали виновным. Верховный суд РБ назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.