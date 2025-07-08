Брат и сестра из Молдовы задержаны в Афинах по делу о торговле молодыми женщинами: Обещали девушкам работу в отелях и ресторанах, но заставили их заниматься проституцией в скотских условиях

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год брат и сестра завербовали семь жительниц Молдовы, обещая им работу в ресторанах и отелях в Греции. Однако по прибытии у женщин изымали паспорта и сообщали о «долге» свыше 5 тыс евро. Вместо обещанной работы их принуждали к занятию проституцией. Из заработанных средств женщины еженедельно выплачивали по 300 евро «за защиту» и ещё 300 евро за аренду жилья, фактически оставаясь без средств.