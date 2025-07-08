Брат и сестра из Молдовы задержаны в Афинах по делу о торговле молодыми женщинами: Обещали девушкам работу в отелях и ресторанах, но заставили их заниматься проституцией в скотских условиях

Граждане Молдовы задержаны в Афинах за торговлю людьми: изъяты активы на 1,7 млн леев.
Греческие правоохранительные органы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОД) и Пограничной полицией Республики Молдова задержали в Афинах двух граждан Молдовы — брата и сестру из Хынчештского района — по подозрению в сексуальной эксплуатации семи молодых женщин.
Задержанные — женщина 26 лет и её брат 23 лет — находятся под арестом и ожидают экстрадиции в Кишинёв для продолжения следственных действий.
По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год брат и сестра завербовали семь жительниц Молдовы, обещая им работу в ресторанах и отелях в Греции. Однако по прибытии у женщин изымали паспорта и сообщали о «долге» свыше 5 тыс евро. Вместо обещанной работы их принуждали к занятию проституцией. Из заработанных средств женщины еженедельно выплачивали по 300 евро «за защиту» и ещё 300 евро за аренду жилья, фактически оставаясь без средств.
В условиях эксплуатации одна из жертв неоднократно пыталась покончить с собой.
В рамках расследования в Афинах и на острове Родос были проведены обыски по семи адресам — в домах подозреваемых и помещениях, а также в помещениях, где, по данным следствия, осуществлялась противоправная деятельность. Позднее обыски прошли и в их доме в Хынчештах.
Также наложен арест на имущество, предположительно приобретённое за счёт доходов от преступной деятельности: квартиру в Афинах стоимостью более 1,3 млн леев и два земельных участка в Новоаненском районе, оцениваемые примерно в 400 тыс. леев.
Следующим шагом будет экстрадиция двух обвиняемых в Кишинев для продолжения расследования.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Поезд боли» на главной площади Кишинева: Даже бесплатный гид не помогает, смотреть там нечего — фуфайка да казан с тарелкой, народу почти нет.
Третий год подряд на столичную площадь привозят два вагона в память о депортациях [фото, видео] (далее…).
Правящая в Молдове ПАС превратилась в тоталитарную секту укушенных, в партию зомби: Главное условия получения партбилета и путевки в сладкую жизнь — растоптать память предков.
Туда берут тех, у кого отмирает все человеческое — сострадание, сочувствие, жалость и неравнодушие (далее…).
Курс евро бьет рекорды: Что делать жителям Молдовы с валютой в 2025 — доллары скупать, европейскую валюту продавать, советы эксперта.
Валютный рынок Молдовы с начала июля начало «лихорадить», ведь официальный курс евро неуклонно растет (далее…).