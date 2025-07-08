Зубков рассказал о роковом дне в «Тайгане»

«Не судите меня строго за то, что произошло. Я еще раз говорю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я выбрал себе смертельно опасную работу со львами. И я уже 30 лет захожу в клетки к разным хищникам», — сказал директор парка львов.