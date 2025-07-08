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Пьяная женщина выжила после наезда поезда в Караганде

Женщина в состоянии алкогольного опьянения попала под пассажирский поезд в Караганде.

Как сообщает нацкомпания «Казакстан темир жолы», инцидент произошел 7 июля в 21:09 на перегоне Караганда — Сортировочная — Агадырь.

«Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение из-за выхода постороннего человека на путь. Несмотря на принятые меры, наезда избежать не удалось. По оперативным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает КТЖ.

Пострадавшая получила перелом ноги. Ее передали бригаде скорой помощи.

Задержка поезда составила 18 минут. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация передана в правоохранительные органы.

КТЖ призывает граждан строго соблюдать правила перехода железнодорожных путей и проявлять бдительность в опасной зоне.

Ранее сообщалось, что в Караганде скончался двухлетний ребенок, который попал под грузовой поезд. Трагедия с малышом произошла днем 1 июня на перегоне Караганозек — Карабас участка Караганда — Акадыр. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, увидев ребенка на железнодорожном пути. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу.