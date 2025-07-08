Пьяная женщина выжила после наезда поезда в Караганде

Ранее сообщалось, что в Караганде скончался двухлетний ребенок, который попал под грузовой поезд. Трагедия с малышом произошла днем 1 июня на перегоне Караганозек — Карабас участка Караганда — Акадыр. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, увидев ребенка на железнодорожном пути. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу.