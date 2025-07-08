Водитель Renault пострадал в ДТП с экскаватором-погрузчиком в Самаре 8 июля

Это случилось во вторник днем. Владельца легковушки госпитализировали, объяснили в региональном главке.
26-летний мужчина на экскаваторе-погрузчике поворачивал с улицы Физкультурной на Ново-Вокзальную и врезался в Renault Megane с 29-летним водителем. Тот следовал во встречном направлении.
Последнего после столкновения отвезли в больницу. Правоохранители выясняют детали происшествия.
Ранее в Самарской области 18-летний водитель Volvo влетел в 25-летнего водителя Geely.
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