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Водитель Renault пострадал в ДТП с экскаватором-погрузчиком в Самаре 8 июля

Это случилось во вторник днем. Владельца легковушки госпитализировали.

Это случилось во вторник днем. Владельца легковушки госпитализировали, объяснили в региональном главке.

26-летний мужчина на экскаваторе-погрузчике поворачивал с улицы Физкультурной на Ново-Вокзальную и врезался в Renault Megane с 29-летним водителем. Тот следовал во встречном направлении.

Последнего после столкновения отвезли в больницу. Правоохранители выясняют детали происшествия.

Ранее в Самарской области 18-летний водитель Volvo влетел в 25-летнего водителя Geely.

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