Двум подросткам из Полоцкого района грозит до 15 лет лишения свободы за распространение психотропов

Правоохранители в Полоцком районе задержали несовершеннолетних учащихся одного из колледжей. 16-летний парень и 17-летняя девушка забрали из леса в Орше более 15 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP и планировали разложить его по тайникам в Полоцке. Однако сотрудники милиции задержали их с поличным.