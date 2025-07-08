Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двум подросткам из Полоцкого района грозит до 15 лет лишения свободы за распространение психотропов

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух несовершеннолетних закладчиков задержали в Полоцком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители в Полоцком районе задержали несовершеннолетних учащихся одного из колледжей. 16-летний парень и 17-летняя девушка забрали из леса в Орше более 15 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP и планировали разложить его по тайникам в Полоцке. Однако сотрудники милиции задержали их с поличным.

Подростки успели «поработать» на нелегальный интернет-магазин несколько дней.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков группой лиц с целью сбыта. Подросткам грозит до 15 лет лишения свободы.