Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «семерки» вылетел с проезжей части в Самарской области днем 8 июля

ДТП случилось во вторник около деревни Новоурайкино Красноярского района губернии.

ДТП случилось во вторник около деревни Новоурайкино Красноярского района губернии. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Об аварии сообщили в 12:03. На участке дороги из села Новая Бинорадка с проезжей части вылетел водитель белой «семерки». Есть пострадавший. Пол и возраст не уточняются. Потребовалась госпитализация.

Полицейские организовали проверку. Специалисты 110-го пожарно-спасательного отряда отключили систему электропитания отечественного авто.

А в Самаре водитель Renault попал в больницу после столкновения с экскаватором-погрузчиком.

UPD: помощь медиков потребовалась 59-летней женщине — владелице легковушки. Также полицейские сообщают, что авария произошла на дороге из Нового Буяна.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.