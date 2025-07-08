Водитель «семерки» вылетел с проезжей части в Самарской области днем 8 июля

ДТП случилось во вторник около деревни Новоурайкино Красноярского района губернии. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Об аварии сообщили в 12:03. На участке дороги из села Новая Бинорадка с проезжей части вылетел водитель белой «семерки». Есть пострадавший. Пол и возраст не уточняются. Потребовалась госпитализация.
Полицейские организовали проверку. Специалисты 110-го пожарно-спасательного отряда отключили систему электропитания отечественного авто.
А в Самаре водитель Renault попал в больницу после столкновения с экскаватором-погрузчиком.
UPD: помощь медиков потребовалась 59-летней женщине — владелице легковушки. Также полицейские сообщают, что авария произошла на дороге из Нового Буяна.
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