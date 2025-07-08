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Челябинский суд закрыл процесс по иску к миллиардеру Струкову об изъятии активов «Южуралзолота»

В Челябинске рассматривать иск Генпрокуратуры России к миллиардеру Константину Струкову об обращении в доход государства активов ПАО «Южуралзолото группа компаний» будут в закрытом режиме. Такое решение принял Советский районный суд.

Источник: Pchela.News

На заседании сегодня присутствовали некоторые из ответчиков, в том числе Наталья Зарубина, Сергей Евтеев, Екатерина Абрамова, а также представители ЮГК. Сам Константин Струков не пришёл.

В начале предварительного судебного заседания представитель ответчика заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Он указал, что дело имеет общественный резонанс, информация может повлиять на акции «Южуралзолота», которые торгуются на бирже. Также будут раскрываться персональные данные ответчиков и коммерческая тайна, что может причинить вред компании ЮГК.

Присутствующие на заседании ответчики и их представители поддержали ходатайство.

Представитель Генпрокуратуры также указал, что в рамках рассмотрения иска будут представлены материалы из уголовного дела, которое сейчас расследуются.

— Есть основания закрыть процесс, просим удовлетворить ходатайство, — заявил он.

Ответчиками по делу проходят Константин Струков, Александра Струкова, Евгения Кузнецова, Наталья Зарубина, Сергей Евтеев, Екатерина Абрамова, Наталья Субботина и Андрей Верзилин. Генпрокуратура просит изъять в казну акции и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, как имущества, полученного коррупционным путём.

Генпрокуратура считает, что Струков в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», создав ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»). Константин Струков с 2000 года является депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года занимает должность вице-спикера ЗСО.