Челябинский суд закрыл процесс по иску к миллиардеру Струкову об изъятии активов «Южуралзолота»

В начале предварительного судебного заседания представитель ответчика заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Он указал, что дело имеет общественный резонанс, информация может повлиять на акции «Южуралзолота», которые торгуются на бирже. Также будут раскрываться персональные данные ответчиков и коммерческая тайна, что может причинить вред компании ЮГК.