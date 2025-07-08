ФРГ обвинила Китай в лазерной атаке на военный самолет

4 июля китайский МИД сделал заявление о том, что не может допустить поражения России в украинском конфликте. По мнению Пекина, такой сценарий может спровоцировать усиление американского давления на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщает издание South China Morning Post, эта позиция КНР вызвала неоднозначную реакцию среди европейских политиков.