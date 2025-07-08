Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФРГ обвинила Китай в лазерной атаке на военный самолет

Во время операции Евросоюза в Красном море произошел инцидент с участием китайских военных, сообщил МИД Германии в соцсети Х. В публикации говорится, что военные КНР взяли на лазерный прицел участвовавший в операции самолет ФРГ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Christian Timmig/Bundeswehr

«Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС Aspides», — такую цитату немецкого внешнеполитического ведомства приводят «Ведомости».

Берлин незамедлительно отреагировал на происшествие — китайскому послу было направлено официальное приглашение явиться в МИД для объяснений. В министерстве отметили, что подобные действия со стороны КНР недопустимы, поскольку они создают угрозу безопасности немецких военнослужащих и затрудняют выполнение оперативных задач.

4 июля китайский МИД сделал заявление о том, что не может допустить поражения России в украинском конфликте. По мнению Пекина, такой сценарий может спровоцировать усиление американского давления на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщает издание South China Morning Post, эта позиция КНР вызвала неоднозначную реакцию среди европейских политиков.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше