ФРГ обвинила Китай в лазерной атаке на военный самолет

Берлин незамедлительно отреагировал на происшествие — китайскому послу было направлено официальное приглашение явиться в МИД для объяснений. В министерстве отметили, что подобные действия со стороны КНР недопустимы, поскольку они создают угрозу безопасности немецких военнослужащих и затрудняют выполнение оперативных задач.
4 июля китайский МИД сделал заявление о том, что не может допустить поражения России в украинском конфликте. По мнению Пекина, такой сценарий может спровоцировать усиление американского давления на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщает издание South China Morning Post, эта позиция КНР вызвала неоднозначную реакцию среди европейских политиков.