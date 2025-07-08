В парламенте Армении произошла массовая драка. Видео

Потасовке предшествовала речь Артура Саркисяна с резкой критикой властей. Он заявил, что решение о его аресте уже предопределено, и отказался участвовать в дальнейшем обсуждении. Депутат сообщил, что намерен вместе с семьей поехать в церковь, а затем добровольно явиться в Следственный комитет.