В парламенте Армении произошла массовая драка. Видео

Внеочередное заседание парламента Армении 8 июля завершилось массовой потасовкой между депутатами от правящей партии «Гражданский договор» и представителями оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во время обсуждения ходатайства Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности члена оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна. Власти обвиняют его в подготовке теракта и захвата власти. В рамках этого же дела ранее был арестован лидер оппозиционного движения, архиепископ Баграт Галстанян.
Потасовке предшествовала речь Артура Саркисяна с резкой критикой властей. Он заявил, что решение о его аресте уже предопределено, и отказался участвовать в дальнейшем обсуждении. Депутат сообщил, что намерен вместе с семьей поехать в церковь, а затем добровольно явиться в Следственный комитет.
Сразу после выступления к депутату подбежали представители правящей фракции, и началась драка. Оппозиционеры утверждают, что в потасовке участвовали и помощники депутатов. Спикер был вынужден объявить перерыв, после которого оппозиционная партия в знак протеста отказалась возвращаться в зал.