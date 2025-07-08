В Астане за сутки четверо детей выпали из окон

Как отмечают в медучреждении, во всех подобных случаях дети опирались на москитные сетки, не предназначенные для защиты от падений, и выпадали наружу. С начала года в столичные больницы уже поступили 51 ребёнок, выпавший с высоты. Четверо из них скончались в стационаре, ещё пятеро умерли до приезда скорой, сообщили в Управлении общественного здравоохранения Астаны.