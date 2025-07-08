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МВД Беларуси: двое топ-менеджеров крупного предприятия похитили 230 тысяч рублей

МВД раскрыло подробности кражи 230 000 рублей топ-менеджерами одного из крупных предприятий Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси сообщило, что двое топ-менеджеров крупного предприятия похитили 230 тысяч рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что преступную деятельность топ-менеджеров одного из республиканских унитарных предприятий раскрыли сотрудник БЭП Гомельской области. Удалось установить, что двое бывших генеральных директоров 44 и 49 лет в сговоре с 47-летней главным бухгалтером в течение пяти лет необоснованно перечисляли деньги предприятия подчиненным.

В ведомстве добавили, что выплаты производились под видом расчета за работы по договорам подряда, которые не выполнялись. А также под видом премиальных выплат, расходов на «виртуальные» командировки и другое. Отмечается, что фигуранты забирали данные денежные средства у сотрудников и тратили их на собственные нужды.

«Сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей», — уточнили в МВД.

Следователи завели уголовные дела за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Тем временем ГПК сказал про задержание двоих белорусов на границе с Литвой.

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