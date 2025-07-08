МВД Беларуси: двое топ-менеджеров крупного предприятия похитили 230 тысяч рублей

В ведомстве добавили, что выплаты производились под видом расчета за работы по договорам подряда, которые не выполнялись. А также под видом премиальных выплат, расходов на «виртуальные» командировки и другое. Отмечается, что фигуранты забирали данные денежные средства у сотрудников и тратили их на собственные нужды.