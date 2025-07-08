МВД Беларуси: двое топ-менеджеров крупного предприятия похитили 230 тысяч рублей

МВД Беларуси сообщило, что двое топ-менеджеров крупного предприятия похитили 230 тысяч рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что преступную деятельность топ-менеджеров одного из республиканских унитарных предприятий раскрыли сотрудник БЭП Гомельской области. Удалось установить, что двое бывших генеральных директоров 44 и 49 лет в сговоре с 47-летней главным бухгалтером в течение пяти лет необоснованно перечисляли деньги предприятия подчиненным.
В ведомстве добавили, что выплаты производились под видом расчета за работы по договорам подряда, которые не выполнялись. А также под видом премиальных выплат, расходов на «виртуальные» командировки и другое. Отмечается, что фигуранты забирали данные денежные средства у сотрудников и тратили их на собственные нужды.
«Сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей», — уточнили в МВД.
Следователи завели уголовные дела за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Тем временем ГПК сказал про задержание двоих белорусов на границе с Литвой.
Ранее мы писали, что белорусские школьники добровольно охраняют границу с Украиной, устроив блокпост.
Кстати, МЧС сделало важное заявление после пожара в оздоровительном лагере под Молодечно.