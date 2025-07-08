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В Уфе платных парковок может стать больше

Платные парковки появятся в других частях Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Власти Уфы рассматривают возможность расширения зоны платных парковок. Об этом рассказал заммэра Денис Ганиев в эфире программы «Честно говоря». Сейчас платные стоянки действуют только в центре города, на сегодняшний день на девяти улицах, где функционируют такие парковки, могут разместиться около 1,2 тысячи автомобилей.

Ганиев пояснил, что после отработки системы в центральной части платные парковки появятся и в других районах с высокой транспортной нагрузкой, например, в северной части города и возле Центрального рынка в Советском районе Уфы.

Руководитель управления транспорта городской администрации Олег Хмарин, добавил, что перед внедрением платных парковок специалисты провели детальный анализ. В итоге был выбран параллельный способ размещения машин, так как он считается самым безопасным. По его словам, перпендикулярная парковка увеличивает риск аварий из-за ограниченной видимости для других водителей, поэтому параллельный вариант оказался оптимальным.

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