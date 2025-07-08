В Уфе платных парковок может стать больше

Власти Уфы рассматривают возможность расширения зоны платных парковок. Об этом рассказал заммэра Денис Ганиев в эфире программы «Честно говоря». Сейчас платные стоянки действуют только в центре города, на сегодняшний день на девяти улицах, где функционируют такие парковки, могут разместиться около 1,2 тысячи автомобилей.