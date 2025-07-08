200 тысяч евро пытались незаконно вывезти из Казахстана

О выявлении факта недекларирования наличных денег рассказал руководитель таможенного поста «Ауежай-Астана» ДГД по городу Астане Абылай Молдабеков.
26 июня 2025 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астаны при прохождении таможенного контроля на вылетающем международном рейсе по маршруту Астана — Стамбул пресечена попытка незаконного вывоза денежных средств из РК. Гражданин при прохождении таможенного контроля не заявил об имеющихся денежных средствах, тем самым не выполнив установленную обязанность по их декларированию.
Деньги в иностранной валюте 200 000 евро (120 млн тенге) выявили во время осмотра багажа с помощью рентгено-телевизионной установки. Сотрудники Департамента государственных доходов по Астане и Служба авиационной безопасности (САБ) аэропорта зафиксировали, что сумма превышает порог, подлежащий обязательному декларированию.
«По данному факту материалы направлены в Департамент экономических расследований по городу Астане для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством Казахстана», — отметил руководитель таможенного поста.
Кроме того, с начала года выявлено 29 фактов незаконного вывоза наличных денежных средств на сумму 280 млн тенге. Судом конфисковано 78 млн тенге, а штрафов наложено на 19 млн тенге.
В ДГД по городу Астане напомнили, что, согласно указу президента РК, вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, а также золотых слитков, запрещен.