200 тысяч евро пытались незаконно вывезти из Казахстана

26 июня 2025 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астаны при прохождении таможенного контроля на вылетающем международном рейсе по маршруту Астана — Стамбул пресечена попытка незаконного вывоза денежных средств из РК. Гражданин при прохождении таможенного контроля не заявил об имеющихся денежных средствах, тем самым не выполнив установленную обязанность по их декларированию.