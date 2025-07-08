В Усолье-Сибирском 70-летний водитель грузовика насмерть сбил пешехода. В момент столкновения 67-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом КП-Иркутск рассказали в регионально полиции.
— Мужчина не уступил дорогу пешеходу и наехал на него. В результате ДТП пенсионерка умерла от травм до приезда скорой помощи, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии и выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее КП-Иркутск сообщила что в областном центре арестовали возможного виновника ДТП на улице Байкальской.