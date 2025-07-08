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В Усолье-Сибирском 70-летний водитель грузовика насмерть сбил пешехода

67-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском 70-летний водитель грузовика насмерть сбил пешехода. В момент столкновения 67-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом КП-Иркутск рассказали в регионально полиции.

— Мужчина не уступил дорогу пешеходу и наехал на него. В результате ДТП пенсионерка умерла от травм до приезда скорой помощи, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Иркутск сообщила что в областном центре арестовали возможного виновника ДТП на улице Байкальской.