Землетрясение на юге Казахстана: были ли зафиксированы разрушения и жертвы

Из нее следует, что на базе командного центра МЧС РК и ДЧС Жамбылской области создан оперативный штаб.
В оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференцсвязь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Батырбека Абашева. Обсуждена текущая обстановка в регионах. Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
В ведомстве отметили, что открыта горячая линия для связи и помощи:
- Командный центр МЧС РК —
8 (7172) 55−96−21;
- ДЧС Жамбылской области —
8 (7262) 51−41−67.
«Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает мониторинг и поддерживает постоянную связь с регионами. Просим граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации», — заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области зафиксировали землетрясение. Cогласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло 8 июля 2025 года в 14:29 по времени Астаны. Эпицентр находился в 126 км от Тараза.