Землетрясение на юге Казахстана: были ли зафиксированы разрушения и жертвы

В оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференцсвязь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Батырбека Абашева. Обсуждена текущая обстановка в регионах. Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.