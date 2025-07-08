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Землетрясение на юге Казахстана: были ли зафиксированы разрушения и жертвы

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня, 8 июля 2025 года, предоставили оперативную информацию по обстановке после землетрясения, которое произошло на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Из нее следует, что на базе командного центра МЧС РК и ДЧС Жамбылской области создан оперативный штаб.

В оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференцсвязь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Батырбека Абашева. Обсуждена текущая обстановка в регионах. Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве отметили, что открыта горячая линия для связи и помощи:

  • Командный центр МЧС РК — 8 (7172) 55−96−21;
  • ДЧС Жамбылской области — 8 (7262) 51−41−67.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает мониторинг и поддерживает постоянную связь с регионами. Просим граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области зафиксировали землетрясение. Cогласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло 8 июля 2025 года в 14:29 по времени Астаны. Эпицентр находился в 126 км от Тараза.