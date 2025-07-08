В Якутии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

Самолет Ан-2 с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в Якутии. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Воздушное судно, принадлежащее компании «Золото Ыныкчана», выполняло рейс по маршруту поселок Жиганск — село Оленек. Вынужденная посадка была совершена в лесу примерно в 300 километрах от Жиганска. Для эвакуации экипажа из поселка Тикси направлен вертолет МЧС.