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В Якутии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

В Якутии самолёт Ан-2 компании «Золото Ыныкчана» был вынужден экстренно приземлиться в лесу примерно в 300 километрах от Жиганска.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Самолет Ан-2 с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в Якутии. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Воздушное судно, принадлежащее компании «Золото Ыныкчана», выполняло рейс по маршруту поселок Жиганск — село Оленек. Вынужденная посадка была совершена в лесу примерно в 300 километрах от Жиганска. Для эвакуации экипажа из поселка Тикси направлен вертолет МЧС.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Причины произошедшего и техническое состояние самолета устанавливаются.