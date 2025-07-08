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Беспилотник «Альтиус» упал в Казани из-за воздействия РЭБ

Беспилотник «Альтиус» производства АО «УЗГА» потерпел крушение в Казани во время испытательного полета из-за воздействия внешних средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на спутниковую навигацию. Об этом «Ъ-Урал» сообщил официальный представитель компании.

Источник: Коммерсантъ

«Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация», — сообщил представитель компании.

По его словам, беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации, для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. При посадке в инерциальном режиме произошла нештатная ситуация.

Инцидент произошел 8 июля в 9:10 мск. По данным пресс-службы главы Татарстана, беспилотник упал на дачный участок в СНТ «Дубки» в Советском районе. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

АО «Уральский завод гражданской авиации», основанный в Екатеринбурге в 1939 году, является авиационным ремонтным предприятием. Завод занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов.