Аферисты заставили жительницу Златоуста лететь в Москву и отдать им несколько миллионов

Для 42-летней горожанки мошенники разыграли целый спектакль, заказали ей такси до аэропорта в Челябинске, купили авиабилет до Москвы и забронировали там отель. И все ради того, чтобы под выдуманным кодовым словом она передала в столице курьерам крупные суммы.
«Началась эта история с сообщения от неизвестного абонента в мессенджере, в котором “исполняющий обязанности директора предприятия”, на котором трудится женщина, сообщил о проверке всего коллектива по факту неправомерного доступа к персональным данным сотрудников. Мошенники объявили женщину соучастницей преступления и виновной в утечке персональных данных, пригрозили уголовным делом», — рассказали в местной полиции.
В итоге злоумышленники вынудили женщину перевести им часть денег через банкоматы в Златоусте. А спустя несколько дней оплатили такси до аэропорта имени Игоря Курчатова и авиабилет до Москвы, где она отдала курьерам еще 1,9 млн и 800 тыс. рублей. Общая сумма ущерба достигла 3 млн 670 тыс. рублей.
«Не теряйте бдительности и помните, что такие слова, как “попытки снятия денежных средств”, “безопасный счет” используют только мошенники», — говорят сотрудники МВД.