Аферисты заставили жительницу Златоуста лететь в Москву и отдать им несколько миллионов

Для 42-летней горожанки мошенники разыграли целый спектакль, заказали ей такси до аэропорта в Челябинске, купили авиабилет до Москвы и забронировали там отель. И все ради того, чтобы под выдуманным кодовым словом она передала в столице курьерам крупные суммы.