В Бурятии из-за пожара задержали движение поезда по маршруту Владивосток-Москва

В Бурятии на железнодорожной станции Новоильинской загорелась тяговая подстанция. Из-за этого пришлось остановить пассажирский поезд, который следует по маршруту Владивосток-Москва. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
— Сейчас на место пожара для помощи сотрудникам МЧС в тушении пламени, едет пожарный поезд со станции Улан-Удэ. Состав оснащен цистернами общим объемом 138 тонны воды и 3,5 тонны пенообразователя, — уточняется в сообщении.
В связи с происшествием возможна задержка пассажирского поезда № 1 сообщением Владивосток — Москва до 45 минут. В настоящее время напряжение в контактной сети на станции восстановили.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии обесточили подстанцию. Из-за пожара, без света остались жители четырех населенных пунктов.