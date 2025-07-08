В Бурятии из-за пожара задержали движение поезда по маршруту Владивосток-Москва

В Бурятии на железнодорожной станции Новоильинской загорелась тяговая подстанция. Из-за этого пришлось остановить пассажирский поезд, который следует по маршруту Владивосток-Москва. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.