В Башкирии водитель, сбившая полицейского, не признала вину

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в марте этого года на дороге между Белорецком и Магнитогорском сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль. За рулем находилась 47-летняя женщина-водитель. Раньше ее уже лишали права управления транспортным средством.