В Башкирии водитель, сбившая полицейского, не признала вину

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в марте этого года на дороге между Белорецком и Магнитогорском сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль. За рулем находилась 47-летняя женщина-водитель. Раньше ее уже лишали права управления транспортным средством.
Во время проверки документов, автоледи отказалась предъявить удостоверение, не покидала транспортное средство и попыталась уехать с места. Инспектор встал перед автомобилем, но, несмотря на это, женщина поехала и сбила полицейского. Удар бампера пришелся в область колена и повредил сотруднику правоохранительных органов связки.
Несмотря на доказательства, подсудимая отрицала свою вину. Но суд признал ее виновной. Теперь ей предстоит выплатить 100 тысяч рублей.