Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водитель, сбившая полицейского, не признала вину

В Абзелиловском районе завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Магнитогорска, которую осудили за нападение на представителя власти.

Источник: Freepik

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в марте этого года на дороге между Белорецком и Магнитогорском сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль. За рулем находилась 47-летняя женщина-водитель. Раньше ее уже лишали права управления транспортным средством.

Во время проверки документов, автоледи отказалась предъявить удостоверение, не покидала транспортное средство и попыталась уехать с места. Инспектор встал перед автомобилем, но, несмотря на это, женщина поехала и сбила полицейского. Удар бампера пришелся в область колена и повредил сотруднику правоохранительных органов связки.

Несмотря на доказательства, подсудимая отрицала свою вину. Но суд признал ее виновной. Теперь ей предстоит выплатить 100 тысяч рублей.