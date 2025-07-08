В Волгограде 15 июля стартует процесс над водителем BMW Паком

Однако, продолжают следователи, Пак, вместо того чтобы остановиться, совершил несколько опасных маневров, в результате чего державшаяся за ручку его машины женщина упала на землю и оказалась под колесами BMW. Следствие настаивает на том, что обвиняемый намеренно переехал волгоградку задним колесом своего внедорожника.