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Суд над экс-главой МЧС Олегом Бойко начался 8 июля в Самаре

8 июля судья Ленинского районного суда Анна Грицык начала рассматривать уголовное дело против шести бывших чиновников Самарской области, обвиняемых во взяточничестве.

8 июля судья Ленинского районного суда Анна Грицык начала рассматривать уголовное дело против шести бывших чиновников Самарской области, обвиняемых во взяточничестве.

Среди них — экс-руководитель регионального ГУ МЧС Олег Бойко и ряд других высокопоставленных сотрудников ведомства. Им всем инкриминируют получение крупных взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Процесс стартовал не сразу — предыдущие заседания неоднократно переносились.

Причиной стало то, что большинство фигурантов до этого находились в московских следственных изоляторах, и их доставка в Самару заняла время.

Помимо Олега Бойко в деле фигурируют: бывший начальник УФМС по Самарской области Игорь Дахно, Алексей Мамыкин — экс-руководитель надзорной деятельности в МЧС, Дмитрий Зинин — бывший глава пожарно-спасательного отряда и другие.

Также перед судом предстали две предпринимательницы — Елена Тютюнник и Наталья Фроловская. По версии следствия, именно они организовали передачу взяток чиновникам за покровительство в сфере пожарной безопасности.

Все материалы дела теперь будут разбираться в ходе судебных слушаний, которые продолжатся в ближайшие дни.

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