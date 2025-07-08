Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Микроавтобус съехал в кювет в подмосковном Ступине, пострадали 15 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, около 12 часов 8 июля 2025 года на автодороге в районе с. Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся, в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованных в Telegram-канале ведомства фотографиях, автобус перевернулся на бок.

«По предварительной информации, водитель 1968 года рождения, находясь за рулем маршрутного микроавтобуса марки “Луидор”, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — подтвердили ТАСС информацию об аварии в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. Ступинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.