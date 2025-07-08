В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек

«По предварительным данным, около 12 часов 8 июля 2025 года на автодороге в районе с. Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся, в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Как видно на опубликованных в Telegram-канале ведомства фотографиях, автобус перевернулся на бок.
«По предварительной информации, водитель 1968 года рождения, находясь за рулем маршрутного микроавтобуса марки “Луидор”, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — подтвердили ТАСС информацию об аварии в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. Ступинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.