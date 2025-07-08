В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек

«По предварительным данным, около 12 часов 8 июля 2025 года на автодороге в районе с. Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся, в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.