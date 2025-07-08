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В Челябинской области грузовик сбил выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку

В Челябинской области грузовик сбил выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Магнитогорске.

Сообщается, что грузовой автомобиль MAN двигался прямо по улице Чкалова — от улицы Серова в сторону улицы Фрунзе.

«В районе дома 25 по улице Трамвайная 41-летний водитель совершил наезд на 4-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнили в городской ГАИ.

Там добавили, что ребенок был в сопровождении старшей несовершеннолетней сестры.

В итоге девочка получила телесные повреждения, экстренно эвакуирована в медучреждение. Сотрудники полиции проводят административное расследование, выясняют все обстоятельства происшествия.