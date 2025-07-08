В Челябинске легковой автомобиль залетел под грузовик

Авария произошла возле дома № 1/1. Ее спровоцировал ВАЗ-2114. Водитель отечественной машины, по предварительной версии, врезался в впереди остановившийся грузовик «Volvo Fh-Truck». По данным правоохранительных органов, водитель не выдержал безопасную дистанцию и влетел прямиком под большегруз.