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В Челябинске легковой автомобиль залетел под грузовик

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 8 июля на Бродокалмакском тракте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Челябинска.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Авария произошла возле дома № 1/1. Ее спровоцировал ВАЗ-2114. Водитель отечественной машины, по предварительной версии, врезался в впереди остановившийся грузовик «Volvo Fh-Truck». По данным правоохранительных органов, водитель не выдержал безопасную дистанцию и влетел прямиком под большегруз.

Известно, что водитель ВАЗ-2114 получил травмы. Кроме того, у самих транспортных средств также есть механические повреждения.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. На месте ДТП работал экипаж дорожно-патрульной службы.