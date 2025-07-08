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Пожарные потушили огонь в центре Уфы

В Уфе ликвидировали пожар на улице Кирова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе потушили пожар в жилом доме на Кирова. Возгорание произошло на балконе пятого этажа, после чего огонь перебросился на шестой. К ликвидации ЧП оперативно прибыли 19 пожарных и шесть спецмашин.

Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, спасателям удалось вывести из здания двух человек. Еще девять жильцов покинули квартиру самостоятельно, для их безопасности пожарные использовали метод тактической вентиляции. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Сейчас специалисты МЧС выясняют, что стало причиной возгорания.

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