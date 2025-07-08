Пожарные потушили огонь в центре Уфы

Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, спасателям удалось вывести из здания двух человек. Еще девять жильцов покинули квартиру самостоятельно, для их безопасности пожарные использовали метод тактической вентиляции. К счастью, во время пожара никто не пострадал.