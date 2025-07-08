Деньги у самарцев мошенники теперь отбирают под видом депутатов

В Самаре и области активизировалась очередная волна телефонного обмана, только теперь преступники подключили к делу мессенджеры — WhatsApp и Telegram.
Представляясь губернаторами, депутатами или высокими чиновниками (кто попадётся на глаза в поисковике), мошенники заводят разговор с обычными людьми.
Для большего реализма они даже используют технологии дипфейка — правда, пока что это больше похоже на голосовое «картонное лицо».
Звонки получаются короткими, звучат немного странно, а связь всё время шумит, хрипит или обрывается.
Но суть у этой истории старая, как мир: жертве якобы предстоит важный разговор с правоохранителями, где будут обсуждать финансирование всяких подозрительных организаций.
И вот тут-то бедному гражданину нужно срочно «очистить» свои счета от лишних денег, чтобы те не попали неизвестно куда. То есть, естественно, перевести их на указанные реквизиты — прямо в лапы злоумышленников.
Так что, если вдруг вам напишет какой-либо чиновник через Telegram и скажет, что ваш счёт под угрозой из-за террористов или налоговиков — не спешите платить.
Скорее всего, это не он, а кто-то из тех, кто давно не видел ни одного подлинного документа.