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В Ростове назвали предварительную причину пожара, повредившего три частных дома

Дознаватели МЧС побывали на месте серьезного пожара, произошедшего на 7-й Линии в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после пожара, повредившего ночью три частных дома, провели дознание. Специалисты МЧС предварительно пришли к выводу, что огонь разгорелся «из-за аварийного режима работы электропроводки и электрооборудования».

— Пожар вспыхнул на 7-й Линии, 52. В этот момент хозяева находились дома. Они увидели пламя около внешнего блока кондиционера, а потом огонь перекинулся на штору и деревянный балкон. На момент прибытия первых пожарных расчетов огнем была охвачена кровля дома. Потом пламя перекинулось на соседние дома, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание на 230 кв. метрах ликвидировали 32 человека МЧС, использовали восемь спецмашин. Пострадавших нет.

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