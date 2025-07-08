В Ростове назвали предварительную причину пожара, повредившего три частных дома

В Ростове-на-Дону после пожара, повредившего ночью три частных дома, провели дознание. Специалисты МЧС предварительно пришли к выводу, что огонь разгорелся «из-за аварийного режима работы электропроводки и электрооборудования».
— Пожар вспыхнул на 7-й Линии, 52. В этот момент хозяева находились дома. Они увидели пламя около внешнего блока кондиционера, а потом огонь перекинулся на штору и деревянный балкон. На момент прибытия первых пожарных расчетов огнем была охвачена кровля дома. Потом пламя перекинулось на соседние дома, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Возгорание на 230 кв. метрах ликвидировали 32 человека МЧС, использовали восемь спецмашин. Пострадавших нет.
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