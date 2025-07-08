В Ростове назвали предварительную причину пожара, повредившего три частных дома

— Пожар вспыхнул на 7-й Линии, 52. В этот момент хозяева находились дома. Они увидели пламя около внешнего блока кондиционера, а потом огонь перекинулся на штору и деревянный балкон. На момент прибытия первых пожарных расчетов огнем была охвачена кровля дома. Потом пламя перекинулось на соседние дома, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.