Во Владимирской области таможенники перехватили полторы тонны наркотических прекурсоров на 6,4 млрд рублей

Партию синтетических наркотиков стоимостью более 6,4 млрд рублей могли изготовить из полутора тонн прекурсоров, ввоз которых пресекли российские таможенники. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
«Газель» с нелегальным грузом была остановлена по пути из Центральной Азии на один из складов во Владимирской области. Внутри находилось 30 металлических бочек, в каждой из которых перевозили по 50 литров жидкости желтого цвета.
Экспертиза подтвердила, что в бочках находился прекурсор, запрещенный к ввозу в Россию. По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.