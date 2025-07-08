СМИ: причастна ли Украина к инциденту с танкером в Усть-Луге

Министерство транспорта России в воскресенье, 6 июля, заявило, что расследует инцидент на танкере Eco Wizard в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом, который привел к утечке аммиака. На прошлой неделе произошел взрыв на греческом судне Vilamoura у берегов Ливии, который вызвал затопление машинного отделения. Украина тогда заявила, что Vilamoura является частью «теневого флота» России, якобы используемого для уклонения от нефтяных санкций. Также предполагается, что в этом году на суда, заходившие в российские порты (Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala), были установлены четыре таинственные магнитные мины («лимпет»), говорится в статье.
Ольга Полищук, аналитик американской компании ACLED, в понедельник заявила, что в случае с Eco Wizard «вполне обоснованно предположить причастность Украины». По ее словам, ACLED отслеживает украинские авиаудары вглубь территории России и ранее фиксировала взрывы, причастность Киева к которым либо была подтверждена, либо вызывала серьезные подозрения. Кроме того, ранее Украина неоднократно брала на прицел объекты, которые облегчают экспорт российских энергоносителей, напомнила Полищук.
Принимая во внимание масштабы предыдущих атак, местоположение нынешней атаки и характер цели, вполне разумно предположить причастность Украины, хотя есть и другие возможные причины.
ЧП на Eco Wizard и Vilamoura коррелируют по меньшей мере с четырьмя другими взрывами танкеров, произошедшими с января, пишет Newsweek. Полищук убеждена, что Украина на этом не остановится: «Предыдущие атаки показали уязвимости в защите Россией не только своей нефтегазовой промышленности, но и важных военных объектов — уязвимости, которые Украина будет продолжать выявлять и использовать».