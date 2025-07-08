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СМИ: причастна ли Украина к инциденту с танкером в Усть-Луге

ЧП на танкере Eco Wizard в российском порту пополнило цепочку «необъяснимых» инцидентов, так или иначе имеющих отношение к России. Эксперты все чаще связывают такие атаки с диверсионными действиями Украины, пишет Newsweek.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министерство транспорта России в воскресенье, 6 июля, заявило, что расследует инцидент на танкере Eco Wizard в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом, который привел к утечке аммиака. На прошлой неделе произошел взрыв на греческом судне Vilamoura у берегов Ливии, который вызвал затопление машинного отделения. Украина тогда заявила, что Vilamoura является частью «теневого флота» России, якобы используемого для уклонения от нефтяных санкций. Также предполагается, что в этом году на суда, заходившие в российские порты (Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala), были установлены четыре таинственные магнитные мины («лимпет»), говорится в статье.

Хотя Украина не взяла на себя ответственность за указанные инциденты, эксперты отмечают, что ГУР и другие украинские спецслужбы часто проводят тайные диверсионные операции против России.

Ольга Полищук, аналитик американской компании ACLED, в понедельник заявила, что в случае с Eco Wizard «вполне обоснованно предположить причастность Украины». По ее словам, ACLED отслеживает украинские авиаудары вглубь территории России и ранее фиксировала взрывы, причастность Киева к которым либо была подтверждена, либо вызывала серьезные подозрения. Кроме того, ранее Украина неоднократно брала на прицел объекты, которые облегчают экспорт российских энергоносителей, напомнила Полищук.

Принимая во внимание масштабы предыдущих атак, местоположение нынешней атаки и характер цели, вполне разумно предположить причастность Украины, хотя есть и другие возможные причины.

Ольга Полищук
аналитик американской компании ACLED

ЧП на Eco Wizard и Vilamoura коррелируют по меньшей мере с четырьмя другими взрывами танкеров, произошедшими с января, пишет Newsweek. Полищук убеждена, что Украина на этом не остановится: «Предыдущие атаки показали уязвимости в защите Россией не только своей нефтегазовой промышленности, но и важных военных объектов — уязвимости, которые Украина будет продолжать выявлять и использовать».