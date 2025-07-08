СМИ: причастна ли Украина к инциденту с танкером в Усть-Луге

Министерство транспорта России в воскресенье, 6 июля, заявило, что расследует инцидент на танкере Eco Wizard в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом, который привел к утечке аммиака. На прошлой неделе произошел взрыв на греческом судне Vilamoura у берегов Ливии, который вызвал затопление машинного отделения. Украина тогда заявила, что Vilamoura является частью «теневого флота» России, якобы используемого для уклонения от нефтяных санкций. Также предполагается, что в этом году на суда, заходившие в российские порты (Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala), были установлены четыре таинственные магнитные мины («лимпет»), говорится в статье.