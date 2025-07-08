В Казахстане введут уголовную ответственность за дропперство

«Вместе с тем, в соответствии с примечанием к ст. 232−1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности. В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников», — обратились в Генпрокуратуре.