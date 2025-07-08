В Казахстане введут уголовную ответственность за дропперство

В Казахстане планируют ввести уголовную ответственность за дропперство, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
«Сейчас в сенате парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст. 232−1 УК). За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет», — сообщает Генпрокуратура.
В ведомстве перечислили последствия для дропперов:
- блокировка всех банковских счетов как мошеннических;
- включение в реестр подозрительных лиц, как результат — ограничение в финансовых услугах;
- уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.
Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах, добавили в ГП.
«Вместе с тем, в соответствии с примечанием к ст. 232−1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности. В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников», — обратились в Генпрокуратуре.
В Казахстане насчитывается более 50 тыс. граждан, вовлеченных в интернет-мошенничество и незаконный оборот наркотических средств. Прокуратурой установлены личности более 6 тыс. дропперов, содействовавших совершению преступления.
Ранее сообщалось, что оборот отмытых через дроп-карты преступных доходов в РК достиг 24 млрд тенге. При этом «дропперами» часто становились люди из уязвимых групп населения, которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.
Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.