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В Тольятти вынесен приговор фигурантам дела о похищении людей и вымогательстве

В Тольятти суд вынес приговор пятерым местным жителям. Они обвинялись в похищениях людей, незаконном лишении их свободы, вымогательствах и разбое, сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Источник: Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с апреля по июнь 2023 года, действуя в составе группы, подсудимые вымогали у своих жертв деньги в крупном и особо крупном размерах. Злоумышленники пытались завладеть чужим имуществом на общую сумму свыше 5,7 млн руб.

«Всего от преступных действий мужчин пострадало четверо тольяттинцев. В отношении трех потерпевших требование передачи имущества сопровождалось их похищением и применением насилия», — уточнили в надзорном ведомстве.

Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 10 лет 6 месяцев. Четверо осужденных отправятся в колонию строгого режима, один — в колонию общего режима.