В Тольятти вынесен приговор фигурантам дела о похищении людей и вымогательстве

Как следует из материалов дела, с апреля по июнь 2023 года, действуя в составе группы, подсудимые вымогали у своих жертв деньги в крупном и особо крупном размерах. Злоумышленники пытались завладеть чужим имуществом на общую сумму свыше 5,7 млн руб.