Жителя Севастополя осудили на 17 лет за передачу Украине данных о военных объектах

Мужчину задержали в декабре 2024 года. Установлено, что он по своему желанию вступил в мессенджере в чат, который координируется Главным управлением разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) с целью ведения на территории РФ диверсионно-террористической деятельности.
Впоследствии по заданию он собирал данные о местоположении постов воздушного наблюдения, сил противовоздушной обороны, подразделений Черноморского флота. Информацию он передавал для дальнейшего нанесения украинской стороной ударов по объектам. По данному факту расследовалось уголовное дело о госизмене.
«Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Также подсудимый обязан выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении ведомства.
Его также обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.
Ранее, 26 июня, суд приговорил к 16 годам лишения свободы фотографа из Перми Григория Скворцова, признанного виновным в госизмене. Отбывать наказание фигурант будет в исправительной колонии строгого режима, при этом его свобода будет ограничена сроком на один год.