Жителя Севастополя осудили на 17 лет за передачу Украине данных о военных объектах

«Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Также подсудимый обязан выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении ведомства.