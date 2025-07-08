Источник: в Калининграде прошёл обыск у журналистки Екатерины Ткачёвой

Коллеги журналистки сообщают, что на связь с ними она выходила 7 июля. Тогда же она успела сделать публикацию в своём телеграм-канале главы из своей книги о вывешивании флага ФРГ на здании ФСБ в Калининграде (хулиганская акция была проведена в городе в марте 2014 года, после чего её участникам вменяли часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы» — прим. «Нового Калининграда»).