Бывшего руководителя Госжилнадзора Башкирии оставили под стражей

Напомним, Давлетшина задержали в конце декабря прошлого года после увольнения с должности. Следствие считает, что он организовал систему получения взяток от строительных компаний. По версии следствия, один из эпизодов касается выдачи разрешения на строительство логистического центра в Благовещенске, за это чиновник якобы получил 2,5 миллиона рублей.