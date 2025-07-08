Бывшего руководителя Госжилнадзора Башкирии оставили под стражей

Советский районный суд Уфы продлил срок содержания под стражей экс-главы Госжилнадзора республики Артура Давлетшина. Он пробудет в следственном изоляторе до середины сентября.
Напомним, Давлетшина задержали в конце декабря прошлого года после увольнения с должности. Следствие считает, что он организовал систему получения взяток от строительных компаний. По версии следствия, один из эпизодов касается выдачи разрешения на строительство логистического центра в Благовещенске, за это чиновник якобы получил 2,5 миллиона рублей.
Также фигурирует эпизод с получением 350 тысяч рублей от другого застройщика. Всего по этому делу проходят 22 человека.
Добавим, что Давлетшин возглавил Госжилнадзор в 2022 году. После его отставки временно исполняющей обязанности была Александра Авдеева, а в мае этого года ведомство возглавил Ильшат Саитов.
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