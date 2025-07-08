Жители Ростова заметили столб черного дыма в районе Темерницкой рощи

Сегодня, 8 июля, в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в районе Темерницкой рощи. Фотографии в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» прислали очевидцы.
Судя по снимкам, с места пожара начал подниматься густой черно-серый столб дыма, его можно увидеть издалека.
В соцсетях утверждают, что горение происходит на складе, на улице Орской, около «Меркурия». По словам ростовчан, к месту происшествия съезжаются пожарные машины.
Официальный комментарий от ГУ МЧС России по Ростовской области пока не поступал. Информация уточняется.
Напомним, ранее на Дону объявили желтый уровень угрозы природных пожаров.
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