В Подмосковье перевернулась маршрутка с пассажирами, пострадали 15 человек

По предварительным данным, авария случилась около полудня на автодороге в районе села Старая Ситня. Водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Всем 15 пострадавшим была оказана медицинская помощь.