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В Подмосковье перевернулась маршрутка с пассажирами, пострадали 15 человек

Пассажирский микроавтобус перевернулся под Ступино. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали 15 человек, начата проверка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городском округе Ступино 8 июля перевернулся пассажирский микроавтобус, пострадали 15 человек. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, авария случилась около полудня на автодороге в районе села Старая Ситня. Водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Всем 15 пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ступинская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП. Будет дана оценка действиям компании-перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.