В Подмосковье перевернулась маршрутка с пассажирами, пострадали 15 человек

В городском округе Ступино 8 июля перевернулся пассажирский микроавтобус, пострадали 15 человек. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По предварительным данным, авария случилась около полудня на автодороге в районе села Старая Ситня. Водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Всем 15 пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Ступинская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП. Будет дана оценка действиям компании-перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.