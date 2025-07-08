Криминального авторитета Колдая приговорили к 13 годам

Под его руководством осуществлялся сбор средств в «общак», разрешались конфликты между криминальными элементами, обеспечивалась защита интересов заключённых. Он лично назначал ответственных за контроль районов области и применял меры наказания к непокорным. Кроме того, подсудимый активно помогал лицам, планирующим или уже совершившим преступления, а также пропагандировал криминальные традиции для привлечения новых членов в преступную среду.