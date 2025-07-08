Криминального авторитета Колдая приговорили к 13 годам

Мужчина обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии региона.
Согласно материалам дела, с апреля 2019 года по январь 2023 года подсудимый, опираясь на поддержку «вора в законе», фактически управлял всей криминальной средой Калининградской области. В сферу его влияния входили различные аспекты преступной деятельности.
Под его руководством осуществлялся сбор средств в «общак», разрешались конфликты между криминальными элементами, обеспечивалась защита интересов заключённых. Он лично назначал ответственных за контроль районов области и применял меры наказания к непокорным. Кроме того, подсудимый активно помогал лицам, планирующим или уже совершившим преступления, а также пропагандировал криминальные традиции для привлечения новых членов в преступную среду.
В ходе судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину, утверждая, что просто поддерживал знакомства с разными людьми, включая бизнесменов и заключённых. Однако суд счёл представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
По статье 210.1 УК РФ подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо этого, он должен выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей. После освобождения ему предстоит год находиться под ограничением свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу, но уже демонстрирует решительную позицию судебной системы в борьбе с организованной преступностью и её лидерами, сообщили в пресс-службе суда.