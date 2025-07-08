Крушение гражданского БПЛА в Казани

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Гражданский беспилотник «Альтиус» производства Уральского завода гражданской авиации потерпел крушение в Казани. БПЛА упал на частный дом после воздействия внешних средств радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше