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Крушение гражданского БПЛА в Казани

В Казани потерпел крушение беспилотник «Альтиус» из-за воздействия РЭБ.

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Гражданский беспилотник «Альтиус» производства Уральского завода гражданской авиации потерпел крушение в Казани. БПЛА упал на частный дом после воздействия внешних средств радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

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